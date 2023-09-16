Суспільство

Америка надала Україні 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки 

16 Вересня 2023 09:48
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сша, україна

Сполучені Штати Америки передали Україні промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки на полі бою

Про це заявив помічник керівника Пентагону з питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає  “Голос Америки”.

За словами представника Міністерства оборони США, такі спеціальні 3D-принтери промислового рівня були доставлені в Україну в серпні. А вже минулого тижня українці завершили навчання по роботі з цими пристроями, додав американський чиновник.

“Йдеться про принтер розміром із вантажівку, навчання на якій закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати всі свої частини”, – пояснив він.

ЛаПлант зазначив, що наявність в української сторони даних принтерів зовсім змінює справу, оскільки пристрої прискорюють процес та відкривають нові можливості.

“Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виробляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах”, – звернув увагу представник Пентагону.


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