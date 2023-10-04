Суспільство

Америка конфіскувала в Ірану понад мільйон набоїв та передасть їх Україні

4 Жовтня 2023 20:07
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сша, україна, іран

Сполучені Штати передали українській стороні понад один мільйон конфіскованих патронів для радянських типів стрілецької зброї, щоби посилити забезпечення підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Центральним командуванням Збройних сил США (CENTCOM) у середу.

«Уряд США передав ЗСУ близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм», – зазначається в документі.

Водночас підкреслюється, що передача відбулася із дотриманням правових вимог, адже уряд США отримав право власності на ці боєприпаси ще у липні 2023 року через цивільні позови Мін’юсту проти Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).

Зазначається, що набої були спочатку вилучені Військово-морськими силами CENTCOM з транзитного судна MARWAN у грудні 2022 року. КВІР мав намір передати їх хуситам у Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН.

«США зобов’язуються співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб протистояти потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами», – підкреслюється в заяві.


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