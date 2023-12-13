Політика

Америка і Британія запроваджують нові санкції проти ХАМАС

13 Грудня 2023 17:51
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санкції, сша, британія

Сполучені Штати та Велика Британія запроваджують нові санкції проти лідерів і фінансистів ХАМАС та Ісламського джихаду у Палестині.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що скоординовані санкції спрямовані на ізоляцію ХАМАС шляхом заморожування активів і введення заборони на поїздки.

Зокрема, Британія наклала санкції на сімох осіб, пов’язаних із ХАМАС, щоб протистояти постійній загрозі з боку терористичної організації. Також британський уряд перекрив доступ до фінансів і наклав нові обмеження на подорожі для осіб, пов’язаних із угрупованням, щоб завадити його діяльності.

Санкції спрямовані проти ключових фігур у мережі, яка фінансувала ХАМАС, зокрема у Лівані й Алжирі.

«ХАМАС не може мати майбутнього в Газі. Сьогоднішні санкції проти ХАМАС й Ісламського джихаду у Палестині позбавлятимуть їх доступу до фінансування та ще більше ізолюватимуть їх», – сказав глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Своєю чергою міністерство фінансів США оголосило у середу, що американські санкції спрямовані проти восьми осіб, які підтримують ХАМАС, представляють його інтереси за кордоном і керують фінансами угруповання, зокрема в Туреччині.

«ХАМАС продовжує значною мірою покладатися на мережі високопосадовців та установ, використовуючи сприятливі юрисдикції для проведення кампаній зі збирання коштів на користь угруповання та спрямовуючи ці незаконні доходи на підтримку своєї військової діяльності в Газі», – заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби із тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.


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