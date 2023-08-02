Америка готує новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати в другу неділю серпня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, Міністерство оборони Сполучених Штатів очікує, що про наступний транш у Вашингтоні оголосять вже на початку наступного тижня.

У публікації йдеться, що Київ з нетерпінням чекає на прибуття американського танка Abrams, який очікується в Україні вже на початку вересня і може допомогти прорвати російську лінію оборони.

Водночас співрозмовники видання у Пентагоні очікують, що український контрнаступ продовжуватиметься щонайменше протягом осені, і, можливо, триватиме до зими.