Суспільство

Америка готує новий пакет допомоги для України

2 Серпня 2023 08:43
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сша, допомога, україна

Сполучені Штати в другу неділю серпня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. 

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, Міністерство оборони Сполучених Штатів очікує, що про наступний транш у Вашингтоні оголосять вже на початку наступного тижня.

У публікації йдеться, що Київ з нетерпінням чекає на прибуття американського танка Abrams, який очікується в Україні вже на початку вересня і може допомогти прорвати російську лінію оборони.

Водночас співрозмовники видання у Пентагоні очікують, що український контрнаступ продовжуватиметься щонайменше протягом осені, і, можливо, триватиме до зими.


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