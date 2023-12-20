Америка домовляється з Японією про ракети ЗРК Patriot для України – WP

Через нестачу систем протиповітряної оборони (ППО) в Україні та неможливість швидкого ухвалення пакета допомоги в Конгресі США звернулись до Японії, щоб надати Києву ракети для ЗРК Patriot. Японія має затвердити зміни в політиці вже цього тижня.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімних американських посадовців, передає “Європейська правда”

Повідомляється, що відповідні зміни в політиці дозволять Японії експортувати до Сполучених Штатів кілька десятків ракет для ЗРК Patriot, що поповнить запаси Вашингтона.

Це дасть США гнучкість для відправки більшої кількості сучасних засобів ППО в Україну, йдеться в матеріалі видання. Токіо виробляє ракети для Patriot за ліцензією компанії Raytheon.

За словами посадовців, ці зміни в експортних правилах Японії не міститимуть прямої згадки про систему Patriot, але відповідатимуть ключовому запиту адміністрації президента США Джо Байдена.

Очікують, що японський уряд оголосить про зміни у законодавстві вже в п’ятницю. Токіо ще не представив графік, але рішення про кількість ракет очікується “відносно скоро”, сказав посадовець.

Як зазначає видання, президент США порушив це питання на зустрічі з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда в Кемп-Девіді у серпні, під час історичного тристороннього саміту, де також брала участь Південна Корея, а також на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця.

У матеріалі також йдеться, що Сеул негласно пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів за минулий рік – більше, ніж усі європейські країни разом узяті. За словами посадовців, значна частина цих боєприпасів вже надана.