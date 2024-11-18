Америка дала дозвіл на далекобійні удари по РФ, проте є нюанс 

Білий дім ухвалив рішення дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети для ударів по території Росії, обмежуючись Курською областю. Це рішення є відповіддю на залучення до війни військових із Північної Кореї.

Про це пише Axios.

Джерело видання стверджує, що Україні дозволено застосовувати ракети ATACMS лише в межах Курської області Росії, де, за даними, в бойових діях на боці РФ почали брати участь північнокорейські військові. Про це рішення Київ нібито був проінформований три дні тому.

За словами співрозмовника, мета кроку полягає в тому, щоб стримати КНДР від подальшого відправлення своїх сил для підтримки Росії. У Білому домі сподіваються, що якщо північнокорейські військові зазнають значних втрат, Пхеньян може переглянути свою позицію щодо допомоги РФ, що, у свою чергу, ослабить російські сили та їхні контрнаступальні плани на Курщині.