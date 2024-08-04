Кримінал

Алгоритм TruFor дає 47% того, що фото розчленованого українського воїна – підробка
4 Серпня 2024 14:08
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полон

Автори телеграм-каналу Astra повідомили, що фото розчленованого українського військовослужбовця, має ознаки монтажу. Алгоритм TruFor, яким скористалися журналісти, показав 47% ймовірності підробки. Сліди можливого монтажу видно на відрубаних кінцівках і частині торса.

Учора Генпрокуратура України почала досудове розслідування через появу в мережі фото, на якому, імовірно, зображено розчленований російськими солдатами труп українського військовополоненого.

Фото тіла вбитого чоловіка у футболці з написом “Все буде Україна!” з’явилося в кількох провоєнних телеграм-каналах 2 серпня. У трупа відрізані руки, ноги і голова. На ногах убитого видно фрагменти камуфльованих штанів, які носять солдати ЗСУ, і трекінгові черевики.

Напередодні, 3 серпня, уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі повідомив, що готує звернення до Червоного хреста та ООН щодо ймовірного жорстокого вбивства військовослужбовця ЗСУ.

“Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що згідно з нормами міжнародно-гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліцтву, насильству або вбивству”, – написав омбудсмен.


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