Албанія звернулась до НАТО із закликом збільшити кількість військ у Косово

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама 22 листопада закликав НАТО посилити албанські військові сили в Косово та забезпечити безпеку кордонів країни з Сербією.

Про це пише видання Associated Press.

Політик зауважив, що кордон Косова з Сербією вийшов з-під контролю, після неформальної зустрічі членів НАТО із Західних Балкан у Північній Македонії.

Він розповів, що дисбаланс на кордоні використовують для незаконних дій, включаючи контрабанди наркотиків і зброї та проникнення ультранаціоналістів, що може призвести до “великих заворушень” у регіоні.

За останні місяці в регіоні двічі спалахнуло насильство західні країни побоюються, що Росія може спробувати розпалювати заворушення на Балканах, щоб відвернути увагу від війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який був присутній на зустрічі в столиці Північної Македонії Скоп’є, після переговорів сказав, що НАТО не бачить військової загрози для своїх союзників на Західних Балканах, проте бачить зростання напруженості, особливо в Косово.