Суспільство

Al Arabiya: Акулу, яка з’їла росіянина, помістять у музей

13 Червня 2023 18:40
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музей

Акулу, при нападі якої загинув росіянин у єгипетській Хургаді, муміфікують та виставлять у музеї Інституту морських наук та заповідників Червоного моря. Про це повідомляє видання Al Arabiya.

Напередодні фахівці почали готувати процес бальзамування акули. Джерела видання розповідають, що зі шлунка акули вдалося витягти голову, груди та руки загиблого росіянина. Іншу половину тіла рибалки дістали із моря.

Тигрова акула напала на відпочиваючого на узбережжі Червоного моря в районі пляжу Dream Beach 8 червня. Після трагедії влада регіону розпорядилася закрити всі пляжі Хургади, а саму хижачку виловили.

Загиблий в єгипетській Хургаді росіянин був родом з Архангельська, але останні роки жив у Москві. До Єгипту 23-річний чоловік переїхав до свого батька, вони купили нерухомість у житловому комплексі British Resort.


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