Активи російського мільярдера Євтушенкова в Україні передали Фонду держмайна

Уряд України 9 грудня передав активи підсанкційного російського бізнесмена Володимира Євтушенкова до управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

“Майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнуте згідно оновленого закону “Про санкції”, буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов’язаних із наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих унаслідок російської агресії”, – повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Отже, зазначила міністерка, Україна відшкодовуватиме збитки за рахунок самих агресорів.

У 2021 році в рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії, який склав журнал Forbes, Євтушенков зі статками $3,4 млрд зайняв 41-е місце. Корпорація “Система”, яка належить йому, володіє концерном “РТИ Системы” – однією з найбільших оборонних компаній світу.