Активи гауляйтера Херсонщини Сальдо передали державі

Кабінет міністрів передав конфісковані активи колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в управління Фонду державного майна.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Основою для передачі майна гауляйтера стали рішення Вищого антикорупційного суду України від 9 травня 2023 року (справа № 991/3250/23) та постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 17 травня 2023 року про застосування санкцій.

“Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна”, – сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

Рішенням уряду до Фонду держмайна передані: