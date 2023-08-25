Кримінал

Активи гауляйтера Херсонщини Сальдо передали державі

25 Серпня 2023 18:30
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сальдо

Кабінет міністрів передав конфісковані активи колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в управління  Фонду державного майна.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Основою для передачі майна гауляйтера стали рішення Вищого антикорупційного суду України від 9 травня 2023 року (справа № 991/3250/23) та постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 17 травня 2023 року про застосування санкцій.

“Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна”, – сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

Рішенням уряду до Фонду держмайна передані:

  • три земельні ділянки;
  • готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;
  • апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
  • два паркомісця в Ореанді (Ялта);
  • триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
  • будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;
  • три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв. м) та Херсоні (36,8 кв.м);
  • автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
  • 99,86% ПрАТ “Каштан” (розробляє гранітний кар’єр в Житомирській області) – оформлене на колишню дружину Сальдо;
  • 30% ПрАТ “Дельта Сервіс” (транспортна компанія) – оформлене на колишню дружину Сальдо;
  • 55,56% ТОВ “Бебко-Авто” (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) – записано на доньку Сальдо;
  • 40% ТОВ “Конка” (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.

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