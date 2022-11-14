Актору Джиму Керрі та онуку Степана Бандери заборонили в’їзд до Росії

Росія оголосила персональні санкції щодо 100 громадян Канади. До списку осіб, яким закрили в’їзд до РФ, потрапили актор Джим Керрі та онук Степана Бандери – журналіст Стефан Бандера. Документ з’явився на сайті МЗС РФ.

Оголошення нового «стоп-листа» пов’язане з політикою введення канадських санкцій проти російських політиків, парламентаріїв, бізнесменів, журналістів, діячів культури, «а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними», пояснюється в заяві.

До списку санкцій включили високопосадовців, підприємців, «активістів численних пробандерівських організацій», а також медіа- та фінансових структур, які «безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу».