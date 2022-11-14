Політика

Актору Джиму Керрі та онуку Степана Бандери заборонили в’їзд до Росії

14 Листопада 2022 17:34
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санкції

Росія оголосила персональні санкції щодо 100 громадян Канади. До списку осіб, яким закрили в’їзд до РФ, потрапили актор Джим Керрі та онук Степана Бандери – журналіст Стефан Бандера. Документ з’явився на сайті МЗС РФ.

Оголошення нового «стоп-листа» пов’язане з політикою введення канадських санкцій проти російських політиків, парламентаріїв, бізнесменів, журналістів, діячів культури, «а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними», пояснюється в заяві.

До списку санкцій включили високопосадовців, підприємців, «активістів численних пробандерівських організацій», а також медіа- та фінансових структур, які «безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу».


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