Аксьонов спростував інформацію про евакуацію Армянська

Радник підконтрольного Росії голови Криму Олег Крючков заявив, що нібито від імені російських солдатів у соцмережах Криму поширюється інформація про евакуацію з Армянська місцевих жителів. Крючков назвав дані повідомлення “фейками”.

«Підійшли творчо – публікують кругляші від псевдо російських солдатів. Зрозуміли вже, що підробки телеграм-каналів та сторінок федеральних агентств не працюють», – написав Крючков у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що ніякої «евакуації в Армянську не проводиться» і попросив кримчан «орієнтуватися лише на перевірені джерела інформації».

«З приводу чуток, що розганяються в соцмережах і Telegram-каналах, про нібито евакуацію з Армянська. Це фейки. Жодної евакуації немає», – повідомив Аксьонов.

Російський голова Армянська Василь Теліженко також назвав повідомлення про евакуацію мешканців міста “фейками”, заявивши про “стабільну ситуацію”.

«Ситуація у місті стабільна. Усі підприємства та установи міста працюють у штатному режимі. Щодо повідомлень про нібито евакуацію – це все фейкова інформація. Закликаю всіх до спокою та довіряйте лише перевіреній інформації», – сказав Теліженко у коментарі російському телеканалу «Крим 24».