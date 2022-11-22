Суспільство

Аксьонов спростував інформацію про евакуацію Армянська

22 Листопада 2022 12:16
11
крим

Радник підконтрольного Росії голови Криму Олег Крючков заявив, що нібито від імені російських солдатів у соцмережах Криму поширюється інформація про евакуацію з Армянська місцевих жителів. Крючков назвав дані повідомлення “фейками”.

«Підійшли творчо – публікують кругляші від псевдо російських солдатів. Зрозуміли вже, що підробки телеграм-каналів та сторінок федеральних агентств не працюють», – написав Крючков у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що ніякої «евакуації в Армянську не проводиться» і попросив кримчан «орієнтуватися лише на перевірені джерела інформації».

«З приводу чуток, що розганяються в соцмережах і Telegram-каналах, про нібито евакуацію з Армянська. Це фейки. Жодної евакуації немає», – повідомив Аксьонов.

Російський голова Армянська Василь Теліженко також назвав повідомлення про евакуацію мешканців міста “фейками”, заявивши про “стабільну ситуацію”.

«Ситуація у місті стабільна. Усі підприємства та установи міста працюють у штатному режимі. Щодо повідомлень про нібито евакуацію – це все фейкова інформація. Закликаю всіх до спокою та довіряйте лише перевіреній інформації», – сказав Теліженко у коментарі російському телеканалу «Крим 24».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2022 13:07
13

Резніков надав статистику щодо залишків ракет у Росії
22 Листопада 2022 14:20
0

СБУ прийшла з обшуками в офіс компанії VS Energy, якою володіють росіяни
22 Листопада 2022 13:42
6

ЄК надає 2,5 млрд євро для України
22 Листопада 2022 13:22
6

Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки
22 Листопада 2022 12:49
17

Чутки про висилку росіянки Прохорової з Німеччини виявилися перебільшеними
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
усі думки