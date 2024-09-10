Академія сухопутних військ відрахувала курсанта після конфлікту з керівництвом

Колишній курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Олександр Попович подав на виш у суд. Навесні 2024 року його відрахували після конфлікту з керівництвом.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на адвоката Поповича — Євгенія Рябека.

У позові вони проситимуть суд зобовʼязати академію видати наказ про поновлення старшого солдата Поповича на другий курс. А ще — визнати протиправним та скасувати наказ про притягнення колишнього курсанта до дисциплінарної відповідальності, що стало підставою для відрахування.

Так, справа перебуває у Львівському окружному адміністративному суді. Підготовче засідання відбудеться вже 30 вересня.

6 вересня відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців. Там депутатка Юлія Яцик повідомила, що парламентська ТСК розглянула матеріали службового розслідування Генеральної інспекції Міноборони щодо академії.

За словами народних депутатів, в акті службового розслідування йдеться, серед іншого, і про незаконність відрахування Поповича. Водночас скасувати цей наказ можуть або ті, хто його ухвалив, або у судовому порядку, зʼясували парламентарі. До слова, представники академії на засідання ТСК не прибули.

Євгенія Рябека додала, що поки так і не отримала результатів розслідування від Головної інспекції Міноборони на її адвокатський запит. Водночас вона розмовляла з представниками інспекції, які, «по суті, підтвердили факти порушення правил винесення доган Поповичу». Депутати натомість отримали вже всі матеріали.

Адвокати Олександра Поповича звертатимуть увагу суду саме на факти розслідування, проведеного Головною інспекцією.