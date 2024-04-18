Економіка

Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення

18 Квітня 2024 18:52
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агро
Поле у Близнюківській громаді. Харківщина / Фото: Суспільне

Уряд впровадив ряд нових поліпшень для агровиробників на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед нововведень — переглянуті залізничні тарифи та анонсована 30-відсоткова знижка для перевезень цим видом транспорту. 

“Адже наші аграрії вже третій рік під кулями й вогнем вивозять врожай прифронтових громад до західного кордону і південних портів для подальшої реалізації в інтересах держави.  Проте повномасштабна війна настільки змінила економічну географію країни, що логістичні витрати найчастіше не дозволяли агробізнесу виходити навіть у “нуль”, – зазначив Синєгубов.


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