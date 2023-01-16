Спорт

Ахметов виділяє 1 млрд грн на благодійницький проект “Серце “Азовсталі”

16 Січня 2023 11:12
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ахметов

Напередодні футбольний клуб “Шахтар” підписав остаточну угоду з лондонським “Челсі” про перехід українського футболіста Михайла Мудрика.

Про це заявив президент футбольного клубу “Шахтар” Рінат Ахметов, повідомляє його пресслужба.

“Насамперед я хочу подякувати всьому цивілізованому світу за допомогу Україні. Завдяки українській армії, українському народу та величезній підтримці всього цивілізованого світу ми сьогодні можемо говорити про український футбол. Тільки разом ми переможемо зло, що прийшло до нашого дому”, – зазначив Ахметов.

За словами Ахметова, його мрія – вигравати європейські трофеї. Саме з такими гравцями, як Мудрик, ці трофеї завойовують.

“На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас Російською Федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із “Челсі” на “Донбас Арені” в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоб наблизити цей день”, – зазначив він.

Для наближення перемоги Рінат Ахметов прийняв рішення про запуск проекту “Серце “Азовсталі” – для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів із бюджетом в 1 млрд грн.

“Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України. На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім’ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби – від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів”, – наголосив він.

Лондонський ФК “Челсі” та донецький ФК “Шахтар” погодили трансфер 22-річного українського футболіста Михайла Мудрика за EUR100 млн.

Проект “Серце “Азовсталі” стане частиною мілітарної ініціативи “Сталевий фронт”, у рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова сягнула 4,3 млрд грн.


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