Агент ФСБ, який передавав ворогу координати ППО у Києві, отримав 15 років тюрми

За матеріалами Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент російських спецслужб, який коригував повітряні атаки на Київщині. Про це повідомила СБУ.

41-річний комірник місцевого підприємства, завербований ФСБ / Фото: СБУ

Розслідування встановило, що зрадником виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, завербований ФСБ через заборонену в Україні соцмережу «ВКонтакті». Його головним завданням було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та радарних станцій, які прикривають повітряний простір столичного регіону.

Після оголошення повітряних тривог агент виходив на місцевість, намагався зафіксувати роботу української ППО та в режимі реального часу передавав координати куратору через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ викрили його ще на початковому етапі розвідувальної діяльності, завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони та затримали зловмисника «на гарячому», коли він шпигував поблизу пункту базування українських військових.

Суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Розслідування проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.