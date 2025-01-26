Суспільство

Агенція оборонних закупівель отримала нового керівника
26 Січня 2025 14:04
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Арсен Жумаділов, який раніше очолював держпідприємство “Державний оператор тилу”, став керівником Агенції оборонних закупівель, замінивши Марину Безрукову. 

Інформація про це з’явилася в реєстрі на сайті Youcontrol.

Очільник Агентства ресурсного забезпечення Міноборони Арсен Жумаділов / Фото: Facebook Арсена Жумаділова

Арсен Жумаділов – кримськотатарський громадський і політичний діяч, народився в 1985 році в Сімферополі. Він має три вищі освіти, зокрема закінчив Києво-Могилянську академію, КНУ ім. Шевченка та Лондонську школу економіки. 

Працював старшим викладачем на кафедрі політології Києво-Могилянської академії, а також мав досвід роботи в корпоративному секторі в Україні та за кордоном.

Після анексії Криму переїхав із родиною на материкову частину України, тоді як його батько та брат залишилися на півострові.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни в Агенції оборонних закупівель через “провалену роботу”. Було звільнено заступника міністра Дмитра Кліменкова, а також вирішено не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.


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