Суспільство

Умєров порівняв оборонні закупівлі з Amazon та анонсував кадрові зміни
24 Січня 2025 19:03
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Рустем Умєров / Фото: t.me/umerov_mo
Рустем Умєров / Фото: t.me/umerov_mo

Міністр оборони України Рустем Умєров різко розкритикував стан оборонних закупівель, звинувативши систему у політичних іграх і публічному розголосі замість реальних поставок на фронт. Він анонсував кадрові зміни, зокрема звільнення заступника і не продовження контракту з високопосадовцями, а також перезапуск Наглядової ради, щоб змінити ситуацію і зробити закупівлі більш ефективними.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

“За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, “зливи” контрактів, “злив” інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ”, – заявив Умєров.

За словами міністра, закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь “перетворилися на “Амазон”, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників”.

Умеров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто, за його словами, провалив цю роботу:

  • Заступника міністра Міноборони Дмитра Кліменкова.
  • Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує.

Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

“Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління”, – написав Умєров.  

Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом. Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.


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