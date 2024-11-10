AFP: В Амстердамі заарештовано десятки пропалестинських активістів

У неділю голландська поліція заарештувала десятки пропалестинських протестувальників в Амстердамі після того, як вони проігнорували заборону на проведення демонстрацій, запроваджену після зіткнень між ізраїльськими футбольними фанатами та групами молоді, передає AFP.

Раніше того ж дня Окружний суд Амстердама підтримав рішення мера про заборону протестів у місті, через три дні після того, як його сколихнули сутички між футбольними фанатами тель-авівського «Маккабі» і чоловіками на скутерах у кількох районах міста.

Але сотні протестувальників все ж таки зібралися на міській площі Дам, тримаючи плакати з написом «Ми хочемо повернути наші вулиці» і скандуючи «Свободу Палестині».

Поліція в спецзасобах рушила на протестувальників у другій половині дня, невдовзі після того, як суд підтримав заборону на проведення акцій протесту.

Прихильники тель-авівського «Маккабі» були ненадовго госпіталізовані після нападу на них після матчу з місцевою командою «Аякс» у четвер увечері.

Сутички сталися на тлі зростання антисемітизму в усьому світі після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі.

«Мер справедливо вирішила, що на ці вихідні в місті буде заборонено проведення демонстрацій», – оголосив суд.

Таким чином, він «відхилив прохання» протестувальників про проведення їхньої демонстрації.

Голландський активіст Франк ван дер Лінде подав заявку на отримання термінового дозволу на проведення демонстрації на знаменитій міській площі Дам, незважаючи на тимчасову заборону протестів, оголошену мером Фемке Халсема в п’ятницю.

Ван дер Лінде хотів протестувати на площі Дам проти «геноциду в Газі, а також тому, що у нас відібрали право на протест», – цитує його слова голландське національне інформаційне агентство ANP.

Надзвичайні заходи також включали посилений поліцейський захист і носіння масок, які будуть діяти до ранку понеділка.

Але в неділю вдень десятки демонстрантів почали збиратися на площі в центрі міста, незважаючи на значну присутність поліції.

Протестувальники, які були налаштовані мирно, скандували гасла і несли плакати, серед яких був і такий: «Ми можемо боротися з антисемітизмом і геноцидним сіонізмом одночасно».

Поліція заявила, що напруженість почала зростати напередодні матчу між «Аяксом» і тель-авівським «Маккабі» на стадіоні «Йоганн Кройфф Арена» в четвер.

Вболівальники «Маккабі» спалили палестинський прапор на центральній площі Дам і розгромили таксі, повідомив начальник поліції Амстердама Пітер Холла.

Матч Ліги Європи в четвер завершився в основному в мирній атмосфері.

Але спорадичні інциденти напередодні були пов’язані як з прихильниками «Маккабі», які нібито скандували антипалестинські гасла, так і з опозиційними групами молоді.

Після матчу групи чоловіків на скутерах здійснювали напади на вболівальників «Маккабі» в різних районах міста.

Поліція заявила, що нападники, очевидно, були мобілізовані закликами в соціальних мережах нападати на євреїв.

Халсема розповіла про групи, які нападають на фанатів ізраїльського клубу, б’ють і гамселять їх ногами.

«Це спалах антисемітизму, який я сподіваюся ніколи більше не побачити», – сказала Халсема, додавши, що їй “соромно” за насильство.

Наразі заарештовано щонайменше 63 особи, але тільки до і під час матчу. Чотири людини залишаються під вартою, повідомили в прокуратурі.

Поліція розпочала масштабне розслідування, і очікується ще більше арештів.