AFP: Трамп закликав Зеленського до гнучкості у переговорах із Путіним

Під час саміту у Вашингтоні російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США запропонував провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Зеленський відмовився, на що Дональд Трамп закликав українського лідера бути гнучким у переговорах.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на L’Agence France-Presse.

Напередодні у Вашингтоні відбувся саміт за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. Під час телефонної розмови з Трампом президент Росії Володимир Путін запропонував організувати зустріч із Зеленським у Москві, повідомили AFP із посиланням на джерела, наближені до переговорів.

За даними цих джерел, Зеленський, який перебував у Білому домі під час дзвінка, відхилив цю пропозицію. Водночас Трамп, коментуючи ситуацію в ефірі Fox News, назвав війну в Україні “жахливою” та наголосив, що Зеленський має бути “гнучким” у переговорах з Росією.

Американський президент також уточнив, що майбутня зустріч Зеленського та Путіна відбудеться без його особистої участі.

“Вони не були найкращими друзями останнім часом”, — додав Трамп.