АдН приведе в бундестаг фашистів, нацистів і расистів

Ультраправа німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) визначила склад зі 152 членів своєї фракції в бундестазі нового скликання, деякі з яких уже не раз ставали причиною скандалів. Як передає DW, АдН провела в бундестаг виправдовувачив нацизму, расистів і хуліганів.

Максиміліан Кра – один із найвідоміших членів партії. Після своїх висловлювань про те, що «не всі есесівці були злочинцями», він став токсичним навіть для дружніх АдН правоекстремістських партій інших країн Європи.

Прихильник переваги «білої раси» Ян Венцель Шмідт відомий тим, що найняв на посаду своїх помічників неонациста і фашиста, які відкрито заявляли про свої погляди. Перед членами АдГ Шмідт неодноразово демонстрував знак «White Power».

Один із найрадикальніших членів АдН – Маттіас Хельферіх. У 2021 році назвав себе у Facebook «доброзичливим обличчям NS» – націонал-соціалізму часів правління Гітлера. У бундестазі він має намір увійти до складу комітету з культури Німеччини.

Серед інших нових депутатів бундестагу відзначають Даріо Заферта, Себастьяна Мюнценмаєра, Штефана Прочку та інших, які мають помітний «шлейф» у своїй праворадикальній передісторії.

Голова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель схвалила всі ці кандидатури.