Політика

Адміністрація Трампа запросила у Пентагону “надійні варіанти”, як забезпечити доступ США до Панамського каналу, – NBC
14 Березня 2025 14:44
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Панамський канал / Фото: Reuters
Панамський канал / Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила міністерство оборони розробити військові варіанти, що забезпечують доступ США до Панамського каналу. 

За даними NBC News, потенційні варіанти варіюються від розширення військового співробітництва з Панамою до менш імовірного сценарію силового захоплення Панамського каналу американськими військовими. За словами чиновників, застосування сили залежатиме від того, наскільки Панама погодиться поглибити двостороннє партнерство по лінії оборонних відомств. Чиновники попередили, що вторгнення США в Панаму малоймовірне.

Співрозмовники NBC News зазначили, що адміністрація Трампа прагне збільшити військову присутність США в Панамі, щоб зменшити вплив Китаю.

Чиновники додали, що Трамп приватно говорив своїм радникам, що вважає військову присутність США в Панамі і на самому каналі критично важливою для того, щоб Сполучені Штати повернули собі право власності на канал. Трамп має намір домогтися того, щоб американських військових бачили в зоні каналу як демонстрацію сили.

За інформацією джерел NBC News, глава Південного командування Збройних сил США адмірал Елвін Холсі вже представив проєкти різних варіантів дій міністрові оборони Піту Гегсету. Очікується, що Гегсет у квітні відвідає Панаму.


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