Політика

Адміністрація Трампа хоче припинення вогню в Україні до Великодня, – Bloomberg
16 Лютого 2025 19:08
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Міністр фінансів США Скотт Бессент та президент Дональд Трамп у Білому Домі / Фото: AP
Міністр фінансів США Скотт Бессент та президент Дональд Трамп у Білому Домі / Фото: AP

Адміністрація Дональда Трампа прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, про таке прагнення американська сторона повідомила європейським посадовцям.

За словами співрозмовників агентства, переговори між високопосадовцями США та Росії, що стартують цього тижня в Саудівській Аравії, можуть мати надто амбітний темп і виглядають малоймовірними для швидкого результату.

Тим часом європейські чиновники працюють над новим великим пакетом спрямованим на збільшення витрат на оборону і підтримку Києва.

При цьому плани щодо підвищення витрат будуть оголошені тільки після виборів у Німеччині 23 лютого – “щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням”.


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