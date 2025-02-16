Адміністрація Трампа хоче припинення вогню в Україні до Великодня, – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, про таке прагнення американська сторона повідомила європейським посадовцям.

За словами співрозмовників агентства, переговори між високопосадовцями США та Росії, що стартують цього тижня в Саудівській Аравії, можуть мати надто амбітний темп і виглядають малоймовірними для швидкого результату.

Тим часом європейські чиновники працюють над новим великим пакетом спрямованим на збільшення витрат на оборону і підтримку Києва.

При цьому плани щодо підвищення витрат будуть оголошені тільки після виборів у Німеччині 23 лютого – “щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням”.