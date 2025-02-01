Адміністрація Трампа хоче проведення виборів в Україні у 2025 році – Reuters

Сполучені Штати закликають Україну провести вибори, можливо, вже до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією у найближчі місяці. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

За його словами, вибори президента та парламенту України, які були призупинені через війну, мають відбутися.

“Більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни. Я вважаю, що це важливо для демократії”, – заявив Келлог.

Трамп і його команда заявляли, що працюють над планом припинення війни, яка триває з повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Проте поки що деталі цього плану не розголошуються.

Перемир’я та вибори

За даними джерел Reuters, адміністрація Трампа наразі розглядає можливість спонукати Україну до виборів як частини початкової домовленості про перемир’я. У Білому домі також обговорюють, чи варто спочатку домагатися припинення вогню, а вже потім – більш тривалого мирного процесу.

Остаточних рішень поки що немає, і невідомо, як до цієї ініціативи поставляться в Києві. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що вибори можливі лише у разі завершення бойових дій та наявності міжнародних гарантій безпеки.

Позиція Кремля

Речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи матеріал Reuters, заявив, що у Кремлі не володіють такою інформацією.

При цьому Володимир Путін неодноразово висловлював думку, що без оновленого виборчого мандата Зеленський не має права укладати міжнародні угоди, зокрема щодо миру з Росією.

Водночас у Києві вважають, що питання виборів використовується Кремлем як політична пастка. Росія може сумніватися у легітимності Зеленського, щоб надалі відмовитися від будь-яких домовленостей.

Юридичні обмеження та ризики

Згідно з українським законодавством, проведення виборів під час воєнного стану заборонено.

Колишні американські чиновники також висловлюють занепокоєння, що скасування воєнного стану може призвести до серйозних наслідків, зокрема:

Дозволити демобілізацію військових, що послабить оборону країни;

Спричинити економічну нестабільність та відтік валюти;

Викликати політичний хаос, оскільки чинний президент фактично стане “кульгавою качкою” на тлі боротьби потенційних суперників.

Окремі експерти підозрюють, що адміністрація Трампа реагує на сигнали з Москви, яка намагається усунути Зеленського від влади.

Наразі перспективи виборів та можливого мирного врегулювання залишаються невизначеними.