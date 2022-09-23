Кримінал

ЗСУ закріплюються на східному березі Осколу, — британська розвідка

23 Вересня 2022 09:52
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Українські військові успішно форсували ріку Оскіл, що на Харківщині, та укріпили свої позиції на її східному березі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“За останні три дні українські війська убезпечили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія намагалася інтегрувати Оскіл в консолідовану лінію оборони після виведення своїх сил на початку місяця”, — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, при цьому південніше, у Донецькій області, тривають бої, оскільки українські війська атакують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, яке Росія захопила в травні.

“Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна зараз чинить тиск на території, які Росія вважає важливими для досягнення своїх військових цілей”, — підсумували в Міноборони Британії.


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