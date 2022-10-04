Кримінал

ЗСУ за добу знищили чотири десятки ворожих танків

4 Жовтня 2022 08:38
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війна

За добу окупаційні війська РФ втратили десятки одиниць бронетехніки та 370 вояк особового складу. Всього наші захисники ліквідували вже понад 60 800 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу – приблизно 60 800 осіб (+370);
  • танків – 2424 одиниці (+44);
  • бойових броньованих машин – 5018 одиниць (+27);
  • артилерійських систем – 1407 одиниць (+2);
  • РСЗВ – 340 одиниць (+2);
  • засоби ППО – 177 одиниць (+1);
  • літаків – 266 одиниць (+1);
  • гелікоптерів – 228 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 одиниць (+2);
  • крилаті ракети – 246 одиниць;
  • кораблі та катери – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 одиниці (+12);
  • спеціальна техніка – 131 одиниця.

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.


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