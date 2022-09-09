ЗСУ ведуть контрнаступ на Харківському напрямку, просунулися на 50 км, – Генштаб

На Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ, за 3 дні просунулися майже на 50 км.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання “звільнення захоплених територій”. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах України, а саме:

на Харківському напрямку – зі ствольної і реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка;

– зі ствольної і реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка; на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

– біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

– поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого; на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

– в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

– біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського; на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів;

– в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів; на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні.

Ракетні війська й артилерія наземних угруповань ЗСУ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.