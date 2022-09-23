ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
- танків – 2254 (+18);
- бойових броньованих машин – 4796 (+20);
- артилерійських систем – 1355 (+14);
- РСЗВ – 326 (+8);
- кошти ППО – 170 (+1);
- літаків – 254 (+1);
- вертольотів – 219 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);
- крилаті ракети – 240 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29);
- спеціальної техніки – 126 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
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