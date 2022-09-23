Кримінал

ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів

23 Вересня 2022 09:12
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Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків – 2254 (+18);
  • бойових броньованих машин – 4796 (+20);
  • артилерійських систем – 1355 (+14);
  • РСЗВ – 326 (+8);
  • кошти ППО – 170 (+1);
  • літаків – 254 (+1);
  • вертольотів – 219 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);
  • крилаті ракети – 240 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29);
  • спеціальної техніки – 126 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.


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