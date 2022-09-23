Кримінал

ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;

танків – 2254 (+18);

бойових броньованих машин – 4796 (+20);

артилерійських систем – 1355 (+14);

РСЗВ – 326 (+8);

кошти ППО – 170 (+1);

літаків – 254 (+1);

вертольотів – 219 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);

крилаті ракети – 240 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29);

спеціальної техніки – 126 (+1). Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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