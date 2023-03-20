Кримінал

Житель Чугуївщини став “директором” ліцею та відправляв вчителів до РФ для “підвищення кваліфікації”

20 Березня 2023 13:06
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прокуратура

3️1-річний житель села Юрченкове на Харківщині, за версією слідства, погодився обійняти посаду “директора” ліцею при окупантах, збирав списки вчителів, які погодились працювати при окупантах та відправляв їх на курси “підвищення кваліфікації” до Бєлгорода.

Про це 20 березня повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Від окупантів 31-річний чоловік також отримав близько 500 російських підручників та “сценарний план для класного керівника з проведення батьківських зборів для шкіл нових територій”, йдеться у повідомленні прокуратури.

В інструкції окупанти вимагають, щоб на зборах були банери з державною символікою РФ, відеозвернення міністра просвітництва РФ та лунала музика із запропонованої підбірки. У підбірці — пісні радянської доби про школу та вчителів.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.


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