Кримінал

Жінка видавала себе за працівницю Міноборони та взяла гроші за “допомогу” в обміні полоненого

14 Серпня 2023 17:18
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поліція

Мешканка Київської області заявляла, що вона представниця Міністерства оборони, яка займається обміном військовополонених. За свої «послуги» вона попросила гроші в родички військового, що перебуває у російському полоні.

Про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 34-річна підозрювана переконала родичку військовополоненого, що може сприяти його внесенню у список на обмін у «найкоротший час». За це постраждала заплатила близько 150 тисяч гривень.

Після цього «співробітниця Міноборони» перестала виходити з нею на зв’язок та витратила гроші на власні потреби, кажуть правоохоронці. 

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману; шахрайство, вчинене повторно). Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше жінку вже засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна за крадіжку, вирок суду не набрав законної сили.


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