Засновника Telegram-каналу Nexta засудили до 8 років колонії

Білоруський суд засудив засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича до 8 років колонії.

Зазначається, що його засудили у справі про “змову для захоплення влади”.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.