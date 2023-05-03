Кримінал

Засновника Telegram-каналу Nexta засудили до 8 років колонії

3 Травня 2023 12:25
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білорусь

Білоруський суд засудив засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича до 8 років колонії.

Зазначається, що його засудили у справі про “змову для захоплення влади”.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.


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