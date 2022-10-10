Запоріжжя знов зазнало ракетного удару

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у ніч на понеділок повідомив про чергову атаку на Запоріжжя з боку російських військ. За його словами, загалом було завдано близько 10 ударів.

“Чергова ворожа атака! Знаходьтесь у укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових прильотів. Наслідки встановлюються”, – написав .він у “Телеграмі”.

Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ударів було зруйновано багатоповерховий житловий будинок, серед його мешканців є постраждалі.

“В результаті ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога”, – повідомив він.

За останніми даними, які в тому числі озвучив у недільному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, внаслідок попередніх обстрілів Запоріжжя у ніч на неділю загинули щонайменше 14 людей.