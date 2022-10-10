Кримінал

Запоріжжя знов зазнало ракетного удару

10 Жовтня 2022 07:04
51
запоріжжя

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у ніч на понеділок повідомив про чергову атаку на Запоріжжя з боку російських військ. За його словами, загалом було завдано близько 10 ударів.

“Чергова ворожа атака! Знаходьтесь у укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових прильотів. Наслідки встановлюються”, – написав .він у “Телеграмі”.

Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ударів було зруйновано багатоповерховий житловий будинок, серед його мешканців є постраждалі.

“В результаті ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога”, – повідомив він.

За останніми даними, які в тому числі озвучив у недільному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, внаслідок попередніх обстрілів Запоріжжя у ніч на неділю загинули щонайменше 14 людей.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
10 Жовтня 2022 08:35
463

Україна під ракетним ударом. Вибухи у багатьох містах (оновлюється)
10 Жовтня 2022 10:33
26

У Харкові зупинилося метро
10 Жовтня 2022 10:28
48

Удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури Харкова – Терехов
10 Жовтня 2022 10:08
71

Не менше тринадцяти регіонів України зазнали ракетних атак
10 Жовтня 2022 09:36
49

Окупанти зазнали значних втрат на Криворізькому та Краматорському напрямках
Останні новини
усі новини