За добу на Харківщині загинуло двоє цивільних

Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об’єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.

Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.

У смт Дворічна Куп’янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.