Кримінал

З України хотіли вивезти в Угорщину вертоліт

23 Грудня 2022 17:13
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прикордонники

Українські прикордонники в Закарпатській області не допустили незаконного вивезення з України до Угорщини гвинтокрила КА-26.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“На підставі аналізу ризиків, під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу…

Під час перевірки прикордонний наряд спільно зі співробітником ДМСУ виявили, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит”, – йдеться у повідомлені.

В результаті співробітники митниці вилучили гвинтокрил. Його оцінили в суму понад 924 тисячі гривень.


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