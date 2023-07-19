Кримінал

З Труханова зняли електронний браслет, – ЗМІ

19 Липня 2023 19:19
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З мера Одеси Геннадія Труханова зняли електронний браслет, повідомляє “Думская“.

“Міський голова Одеси Геннадій Труханов позбувся порядком обридлого йому електронного браслета, який він був змушений носити як підозрюваний у так званій справі Краяна”, – ідеться в повідомленні в середу.

Джерела в муніципалітеті повідомили “Думській”, що “Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про продовження чиновнику запобіжного заходу, тому він автоматично припинив діяти, коли минуло два місяці”.

26 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,368 млн грн заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману у справі одеського заводу “Краян”.

4 травня 2023 року мера Одеси було взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі “Краяна”. 5 травня за нього було внесено заставу в 13,4 млн грн і він вийшов із СІЗО.


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