Високопосадовець Одеської ОВА вкрав понад 7 млн грн на будівництві лікарень

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області.

Зловмисники привласнили майже 7,5 млн грн державних коштів і зірвали зведення 6 амбулаторій у віддалених селищах регіону, повідомляє пресслсжуба СБУ.

До організації оборудки причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

Як встановило слідство, у 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн.

За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.

Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію.

Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.