Виховательок приватного дитсадка у Києві підозрюють у тортурах дітей — прокуратура

Виховательок приватного корекційного дитячого садка у Києві підозрюють у тортурах дітей. За даними слідства, жінки протягом тривалого часу карали вихованців, завдаючи їм фізичного болю та моральних страждань.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та столична поліція.

Виховательки столичного приватного дитячого садка, який нібито діє за методикою АВА-терапії, протягом тривалого часу вчиняли протиправні дії щодо малолітніх вихованців закладу, повідомляють правоохоронці. Жінки, за даними слідства, завдавали дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів.

«Після того, як батьки відводили дітей із порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима починалися тортури та знущання. Саме такими „методами“ робітниці саду навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про тортури батькам», — повідомляють у поліції.

Фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших дітей, змушували стояти тривалий час у незручному становищі, пригнічували, застосовували болючі прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником, повідомляє слідство.

Наразі вже ідентифіковані як постраждалі троє дітей віком від 5 до 6 років, зазначають у прокуратурі.

За результатами слідчих дій чотирьом вихователькам повідомлені про підозру за фактом тортур малолітніх дітей (ч. 2 ст. 127 КК України), що передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.