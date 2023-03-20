Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калибр НК” – ГУР

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калибр НК” під час їхнього транспортування залізницею.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО.

“Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації”, – додали у ГУР.

Раніше повідомлялося про 10 гучних вибухів в окупованому Джанкої, після яких у місті частково зникло світло.

“Калибр НК” ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів по морських.