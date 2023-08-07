Кримінал

Всю ніч російська армія крила вогнем центр Херсона

7 Серпня 2023 08:38
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війна, херсон, обстріл

Цієї ночі російські війська тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Тяжка ніч для Херсона… Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста”, – написав Прокудін.

За його словами, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Окрім того, близько 03:15 російські війська знову атакувала житловий будинок. Внаслідок чого поранено 93-річну жінку. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.


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