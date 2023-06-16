Кримінал

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини, є пошкодження, – ОВА

16 Червня 2023 09:35
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війна

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, за його словами, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.

У с. Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди.

“Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.


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