Вночі Україну атакували 32 “шахеди”

Сьогодні вночі російські військові атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Уточнюється, що більшість дронів була направлена на Київську область.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що силам ППО вдалося знищити над Києвом понад два десятки російських безпілотників. «Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу “Shahed”. Дрони заходили на столицю групами та з різних напрямків», — написав Попко у соцмережах.

Він уточнив, що у Шевченківському районі Києва уламки безпілотника пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Але більшість уламків «упали на відкриту, не забудовану територію». Пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття, повідомив голова КВМА.

За інформацією Київського мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки потрапили у квартиру багатоповерхового будинку, мешканці змогли самостійно загасити вогонь. У Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки, почалося загоряння. У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість, одна людина постраждала, додав Кличко.

Також мер Києва повідомив, що горіли уламки на проїжджій частині у Солом’янському районі столиці.