Кримінал

Вночі Україну атакували 32 “шахеди”

10 Вересня 2023 08:40
читать на русском →
бпла, київ

Сьогодні вночі російські військові атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Уточнюється, що більшість дронів була направлена на Київську область.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що силам ППО вдалося знищити над Києвом понад два десятки російських безпілотників. «Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу “Shahed”. Дрони заходили на столицю групами та з різних напрямків», — написав Попко у соцмережах.

Він уточнив, що у Шевченківському районі Києва уламки безпілотника пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Але більшість уламків «упали на відкриту, не забудовану територію». Пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття, повідомив голова КВМА.

За інформацією Київського мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки потрапили у квартиру багатоповерхового будинку, мешканці змогли самостійно загасити вогонь. У Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки, почалося загоряння. У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість, одна людина постраждала, додав Кличко.

Також мер Києва повідомив, що горіли уламки на проїжджій частині у Солом’янському районі столиці.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Вересня 2023 11:13

На Півдні Сили оборони просунулися на 1 км
10 Вересня 2023 10:52

Британська розвідка майже точно знає, звідки завдаються удари по російським аеродромам
10 Вересня 2023 10:17

Міллі: Україна має від 30 до 45 днів для завершення контрнаступу
10 Вересня 2023 08:40

Вночі Україну атакували 32 “шахеди”
9 Вересня 2023 21:01

У відборі на Євро-2024 Україна зіграла внічию з Англією
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки