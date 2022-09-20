Кримінал

Вночі рашисти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Чугуївському районі

20 Вересня 2022 09:57
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Цієї ночі близько 1:30 ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Чугуївському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

“Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з РФ та лінії зіткнення в Харківському, Куп’янському, Дергачівському та Ізюмському районах.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп’янському районі 3 людей зазнали поранень. В Харківському районі 2 чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні.

“Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей. Протягом минулої доби знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Виявлено в тому числі багато протипіхотних мін “Пелюсток”. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними”, – звертається він до мешканців регіону.

Синєгубов також інформує, що на лінії зіткнення ворог намагається організувати оборону та утримати ті території Харківщини, що залишаються під його контролем.

“ЗСУ завдають ударів по ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо далі на перемогу!”, – резюмує він.


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