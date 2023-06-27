Вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську трактую як позасудову страту, – Лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що трактує вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську як позасудову страту. Про це омбудсман сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Коли підлітки отримали підозри від слідчого комітету РФ, ми відразу звернулися до Росії. По-перше, щоб нам надали всю інформацію про них. По-друге, щоб українських дітей повернули додому”, — наголосив Лубінець.

Також було звернення до МКЧХ, аби вони терміново відвідали хлопців і зробили все щоб повернути їх в Україну.

“На жаль, нам цього не вдалося зробити. А російська сторона вкотре вчинила як терорист”, — сказав Лубінець.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому місті Бердянськ у Запорізькій області, російські військові, ймовірно, вбили двох підлітків, які нібито займалися партизанською діяльністю. Про це повідомила “Служба розшуку дітей Магнолія” та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.