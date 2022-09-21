В ніч на 21 вересня РФ обстріляла Холодногірський район Харкова з РСЗВ

Вибухотехніки оглянули місце обстрілу Харкова в ніч на 21 вересня і попередньо встановили тип зброї, яку використали війська російських окупантів.

За попереднім висновком експертів, РФ обстріляла Харків з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”.

Ударом пошкоджений дах дев’ятиповерхового житлового будинку.

“Нічого тут воєнного не було, тут жили мирні люди, котрі мріяли про все добре в житті — діти, онуки. Всі ті, хто бажає зла — вони зло повинні отримати. Таке це правило в житті. Ми сподіватимемось на все добре”, — говорить мешканка будинку Олена Савчук.

Біля пошкодженого будинку — обвалена цегла, працюють комунальники.