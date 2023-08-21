Кримінал

В Миколаївській області командир нараховував зарплати військовим, які не з’являлись на службу

21 Серпня 2023 12:55
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армія, корупція

Співробітники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

За даними слідства, посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

Проте полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з’являлися на службу.

Зазначається, що своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн гривень. Наразі розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Офіцеру повідомили про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.


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