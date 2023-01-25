В Іспанії затримали підозрюваного у розсиланні бомб, зокрема до посольства України

В Іспанії затримали підозрюваного у розсилці конвертів з бомбами, яке було здійснено наприкінці листопада – на початку грудня 2022 року.

Про це повідомляє Lasexta.

Як зазначається, у розсилці листів із вибуховими речовинами підозрюють 74-річного пенсіонера з Міранди де Ебро у Бургосі, який раніше працював чиновником міської ради Віторії.

Підозрюваного затримали. Повідомляється, що він жив один і не належить до якоїсь політичної групи.

Слідство вийшло на підозрюваного завдяки аналізу конверта, бомба в якому не вибухнула.

Спочатку з конверта отримали ДНК та проаналізували почерк, яким було написано адресу. Також вивчили вибухівку – вона була примітивною, складалася переважно з пороху для петард та феєрверків.

Потім детективи відстежили маршрут пересилання листа, встановили покупців конверта в інтернет-магазині та перевірили їх усіх.