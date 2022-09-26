Від російського обстрілу загинули щонайменше четверо жителів Первомайського на Харківщині

У місті Первомайський у Харківській області внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше четверо людей, в тому числі 15-річна дитина.

Цю інформацію Суспільному підтвердив Первомайський міський голова Микола Бакшеєв.

Як уточнили у Харківській ОВА, серед загиблих — двоє чоловіків, одна жінка та 15-річна дівчинка.

За словами Бакшеєва, під завалами може бути одна людина.

Ударом зруйновані приватні оселі, пошкоджена цивільна і критична інфраструктура. За інформацією ДСНС, після обстрілу виникла пожежа площею 20 кв. м, яку загасили о 14:45. На місці обстрілу тривають пошуково-рятувальні роботи.

У м. Куп’янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення.