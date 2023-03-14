Українські прокурори зібрали сотні досьє на командирів армії РФ

Україна зібрала сотні досьє, у яких фігурують понад 600 росіян, зокрема військових командирів, яких підозрюють у воєнних злочинах під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це пише The Guardian.

Українські прокурори відстежують докази воєнних злочинів росіян і збирають детальні дані про все військове командування РФ. Схема з іменами та фото розміщена на дошці, висота якої 1,5 метра, а ширина — 4 метри. На ній — підозрювані: від сотень російських солдатів до міністра оборони РФ Сергія Шойгу та президента Володимира Путіна.

“Ми почали складати карту російських командирів і генералів минулого року”, — сказав Олександр Фільчаков, головний прокурор Харківської області, який разом із колегами в інших регіонах працював над дошкою з моменту російського вторгнення.

За його словами ця карта “оновлюється його тиждень за тижнем”.

Оскільки Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи щодо воєнних злочинів Росії в Україні видання описує деяких командирів і генералів, яких звинувачує Україна, на основі інтерв’ю з колишніми військовими, чиновниками оборони та даних з відкритих джерел.

Один з підозрюваних генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він керував тримісячною облогою Маріуполя, де за даними української влади, армія РФ вбила щонайменше 22 тисячі людей. Руйнування міста на Донеччині порівнюють з облогою міста Алеппо в Сирії, який перетворився на руїни після російських бомбардувань. Саме Мізинцев командував там нальотами. Військові експерти припускають, що він частково використав цю тактику і в Маріуполі.

Як і в Алеппо, Мізінцев спочатку відрізав Сили оборони України від їхніх ліній постачання, а потім стискав їх вулиця за вулицею. Водночас відбувалися невибіркові бомбардування, через які цивільні не могли залишити місто. В результаті генерал-полковник отримав прізвисько “Маріупольський різник”.

Також українські прокурори мають досьє командира 64 окремої мотострілецької бригади Азатбека Омурбекова. Ця бригада вчиняла звірства в Бучі Київської області, вбиваючи та ґвалтуючи мирних жителів. За даними Генштабу ЗСУ, бригада втратила 90% особового складу.

Відповідальним за бомбардування Харківщини касетними боєприпасами вважають генерал-полковника Олександра Журавльова.

А причетним до ракетного удару по Дніпру 14 січня є полковник Олег Тимошін.

Станом на 14 березня в Україні зареєстрували 71 147 воєнних злочинів, вчинених росіянами протягом року з початку повномасштабного вторгнення.