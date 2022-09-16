Кримінал

Удари росіян по греблі в Кривому Розі загрожують екоцидом, – Мінекології

16 Вересня 2022 18:12
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Руйнування гідротехнічної споруди Карачунівського водосховища може призвести до техногенної катастрофи у регіоні.

Про можливі наслідки ракетних ударів окупантів по греблі розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, ракетний удар призвів не лише до соціологічних наслідків, а й до екологічних.

“У річку потрапила велика кількість сміття, стічні води з вигрібних ям місцевих домогосподарств. Насамперед, це техногенна катастрофа, яка має тяжкі наслідки для довкілля та людини. Це екоцид, вирішуватимуть органи досудового розслідування”, – сказав міністр.

Він повідомив, що після стабілізації рівня води у річці візьмуть проби для оцінки її якості.

Стрілець наголосив, що пошкодження таких великих об’єктів, як у Кривому Розі, завжди має ризик порушення певних технологічних процесів та неконтрольованого потрапляння до навколишнього середовища небезпечних речовин.

“Тільки від горіння нафтопродуктів українському довкіллю завдано загальних збитків більш ніж на 46 млн грн. Внаслідок цього горіння у повітря вивільнилося понад 499 тисяч тонн забруднюючих речовин, що фактично вдвічі більше, ніж викидав протягом довоєнного року великий металургійний комбінат”, – розповів міністр.


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